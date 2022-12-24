وزير التنمية المحلية: الرئيس كلف بإنهاء طريق «دسوق - إسكندرية» في أقرب وقت

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته اليوم لمحافظة كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف الأجهزة المعنية بضرورة إنهاء طريق «كفر الشيخ - دسوق - إسكندرية»، لخدمة نحو 4 ملايين مواطن من أبناء الإقليم، وذلك لحرصه على تقديم خدمة أفضل لأبناء المحافظة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن.

وزير التنمية في كفر الشيخ

وتفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارته اليوم لمحافظة كفر الشيخ، مركز الجيو مكانية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والذي يقدم الخدمات الرقمية لإصدار تراخيص البناء وتصاريحها، وكذلك رفع المساحات السكنية والأحوزة العمرانية بالمحافظة، دون اللجوء إلى التراخيص الورقية التي تستغرق وقتا طويلا.

مخالفات البناء

كما استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، للشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين بشأن المخالفات الخاصة بالبناء وغيرها.