وزير التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن في الغردقة بتكلفة 44 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 44 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تسليم المدفن الصحي بمدينة الغردقة

وأكد «آمنة» أن اللجنة المشكلة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت المدفن الصحي إلى محافظة البحر الأحمر، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة كافة، بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية «2019/2020».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جرى إنشاء المشروع على مساحة 9 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة «أمن، وللمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه»، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما توجد شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، بجانب أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

317 مليون جنيه حجم الاستثمارات المقدمة

وكشف اللواء هشام آمنة، عن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر، التي تبلغ حوالي 317 مليون جنيه؛ إذ أنه جرى الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة مرسى علم بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، كما سيجرى إنشاء 5 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن «القصير – حلايب – شلاتين – سفاجا – رأس غارب»، بتكلفة 252 مليون جنيه.

وشدد الوزير، على المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، لافتا إلى متابعة الوزارة بصورة مستمرة لمشروعات البنية التحية كافة، الخاصة بمنظومة المخلفات، للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، حتي يشعر المواطن بوجود تحسن في مستوى النظافة، مؤكداً أن الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري، وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات، لتحقيق رضا المواطن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين في الشارع المصري بصفة مستمرة، بما يساهم في عودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة.