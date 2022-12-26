خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة بالمحافظات.. تستمر حتى نهاية الأسبوع

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح نسبتها من 30 إلى 40%، مع تكون بعض الظواهر الجوية ونشاط للرياح على مختلف المحافظات على مدار الأسبوع، وسط انخفاض درجات الحرارة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، أوضحت الأرصاد أن محافظة بورسعيد ومنطقة رفح تشهد سقوط أمطار غدا تصل إلى 30%.

أماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء 28 ديسمبر

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء 28 ديسمبر، أوضحت الأرصاد تعرض محافظة مطروح ومدن السلوم والعملين والحمام إلى سقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 29 ديسمبر

وعن أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس، أوضحت الأرصاد أن محافظتي مطروح وبورسعيد، ومدن الحمام والعملين والسلوم ورفح تشهد سقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 30 ديسمبر

فيما تتعرض يوم الجمعة 30 ديسمبر محافظة مطروح، ومدن السلوم والعملين إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 30%، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.