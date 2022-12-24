«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.. غزيرة غدا في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة وذلك بعد تعرض العديد من المحافظات إلى أمطار على مدار اليومين الماضيين، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، لاسيما على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري، وذلك وسط تكون الغيوم الجزئية.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة، تتوقع الأرصاد سقوط أمطار غزيرة غدا الأحد في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، ومدن القناة وذلك بنسبة تصل إلى 40%.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتتعرض محافظات شمال الوجه البحري وبعض مدن القناة «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 70% على مدار اليوم.

وتشهد غدا أيضا السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار بنسبة 70%، فيما يشهد شمال الصعيد أيضا سقوط أمطار بنسبة 40%.

أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين

وعن أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين القادم 25 ديسمبر سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك بنسبة تصل إلى 30%، كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة سقوط أمطار بنسبة 40%.