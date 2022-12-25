«الأوقاف» تنظم دورة تدريبية في الإرشاد النفسي لأئمة وواعظات الفيوم

انطلقت اليوم الأحد، دورة تدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لمدة ثلاثة أيام، لـ 50 إمامًا وواعظة، بكلية الآداب جامعة الفيوم، بحضور طارق محمد عبد الوهاب عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، والشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أهمية الجانب التأهيلي للإمام

وخلال كلمته، رحب طارق محمد عبد الوهاب عميد كلية الآداب جامعة الفيوم بالحضور جميعًا، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها بهذا الجانب التأهيلي الذي يعد زادًا قويًّا للإمام والواعظة للنجاح في مهمتها.

ضرورة الإرشاد النفسي في الحياة

وأوضح أن الإرشاد النفسي أصبح من ضروريّات الحياة في الوقت الحالي للوصول لحياة إنسانيّة متجددة، ومساعدة المجتمع للمسير قدمًا في حياته بشكلٍ عقلاني وفعّال، وتحقيق الاستقلاليّة الذاتيّة، ليكون الإنسان المسؤول عن نفسه بالدرجة الأولى.