«الأوقاف»: توزيع أكثر من 1600 طن لحوم أضاحي وإطعام خلال 2022

أطلقت وزارة الأوقاف في فبراير 2022م مشروع صكوك الإطعام بهدف توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، وبلغ إجمالي ما جرى توزيعه من لحوم أضاحي وإطعام خلال عام 2022م نحو 1601 طن.

وجاء ذلك على النحو التالي:

1. توزيع 801 طن لحوم أضاحي خلال عام 2022م.

2. توزيع 800 طن لحوم إطعام خلال عام 2022م.

3. استفاد من المشروع خلال عام 2022م أكثر من مليون وستمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وذكرت أنه بذلك يصل إجمالي ما جرى توزيعه من الأوقاف أكثر من سبعة آلاف طن من لحوم الأوقاف منذ إطلاق المشروع.