شعبة الأجهزة الكهربائية: الخصومات والعروض وسيلة التجار لزيادة المبيعات

أكد عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المهندس بهاء ديمتري، أنَّ الإقبال على الأجهزة المنزلية في مصر «معقول» ولا تزال شرائح بعينها تشتري ما تحتاجه بغرض تأثيث المسكن الخاص بها، مع نشاط البيع بالتقسيط وتنافس المعارض لتقديم العروض والخصومات لإنعاش المبيعات.

«ديمتري»: إقبال من الشباب على شراء الأجهزة الكهربائية لتأسيس عش الزوجية

وقال بهاء ديمتري، إنَّ الشباب المقبلين على الزواج لا يستطيعون الاستغناء عن شراء الأجهزة الكهربائية لتأثيث منزل الزوجية فيلجأون إلى الشراء من المعارض بالتقسيط، بجانب الاستغناء عن الكماليات والاكتفاء بالضروريات فقط، مثل «الثلاجة» و«البوتاجاز».

المصريون يفضلون الجديد عن المستعمل عند شراء الأجهزة الكهربائية

وأضاف «ديمتري» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ المصريين لا يزالون يفضلون الأجهزة المنزلية في حالة جيدة وشراء الجديد عن المستعمل، ويلجأون أكثر إلى التقسيط باستخدام العروض المتاحة من بطاقات البنوك والتي تتعاقد مع المعارض وقد تقدم الأخيرة تخفيضات أو تتيح فرص الشراء تقسيط بدون مقدم وبفائدة تفضيلية وأحياناً دون فوائد.

البنوك تنشط عمليات البيع.. ومعارض الشركات تشجع المستهلكين بالعروض

وتابع عضو شعبة الأجهزة الكهربائية: «الشراء بأنظمة التقسيط للأجهزة الكهربائية منتشر بالسوق المصرية منذ عقود، وتدعمه البنوك المحلية في الوقت الحالي عبر فيزا المشتريات، وازداد حجم الشراء بالتقسيط وإتاحة المعارض الثابتة على مدار العام بتخفيضات لتنشيط عمليات البيع وزيادة الإقبال على الشراء».

وفي سياق متصل، سجلت صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي نمواً خلال الربع المالي الرابع من عام 2021-2022، لترتقع إلى 217,9 مليون دولار، مقارنة بـ 170,5 مليون دولار خلال الربع المالي الثالث، وفقاً لبيانات صادرة عن التقرير الشهري للبنك المركزي المصري والذي يرصد صادرات مصر بصفة دورية.