طفرة في صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية.. سجلت مليوني دولار خلال 3 شهور

نمت صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي، خلال الربع المالي الرابع من العام الماضي 2021-2022 بشكل ملحوظ، لتسجل 217.9 مليون دولار في الفترة من «أبريل – يونيو 2022» مقارنة بـ170.5 مليون دولار في الربع المالي الثالث «يناير – مارس 2022».

صادرات مصر من الملابس الجاهزة

بحسب تقرير البنك المركزي المصري الشهري، فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت 327.1 مليون دولار في الربع المالي الرابع من العام محل الرصد مقارنة بـ293.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

وتراجعت صادرات مصر من الألبان ومنتجاته والجُبن بشكل طفيف لتسجل 62.7 مليون دولار في الربع الثالث من 63.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

صادرات الأسمدة الفوسفاتية

وتراجعت بشكل طفيف، صادرات الأسمدة الفوسفاتية لتسجل 583 مليون دولار في الربع الرابع من 599.3 مليون دولار في الربع الثالث، وكذلك الأدوية والأمصال واللقاحات التي سجلت 141.2 مليون دولار من 150.7 مليون دولار.

وقدمت بيانات البنك المركزي المصري رصداً للربع المالي الرابع من العام الماضي 2021-2022، وتحديداً شهور «أبريل، مايو ويونيو 2022»، مقارنة بالأرباع الثلاث السابقة من العام المالي الذي بدأ في يوليو 2021.

قوة القطاع المصرفي

التقرير الشهري الصادر عن «البنك المركزي» قدم رصدا للنمو الملحوظ في عدد كبير من المؤشرات وخاصة مؤشرات السلامة المصرفية، وأيضاً المسوح المتعلقة بالقطاع المصرفي المصري، الذي سجل نموا في ودائعه وسيولته بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى نمو في معدلات الإقراض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في السوق المحلية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي في مصر.