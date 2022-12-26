محمد هنيدي يوجه رسالة لبيتر ميمي ويكشف عن تقديمه شخصية صعيدية قريبا

ظهر الفنان محمد هنيدي، فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، تحدث من خلاله مع الجمهور، ورد على جميع أسئلتهم، كما كشف عن كثير من الأمور الفنية الخاصة به.

فى البداية، تحدث الفنان محمد هنيدي عن فيلمه الجديد نبيل الجميل، فقال إنه يعتمد على كوميديا الموقف، لأنه يحب هذا النوع من الكوميديا، فلا يحب أن تقال إيفيهات في المطلق فقط، لكن لابد أن يكون هناك موقف.

محمد هنيدي يوجه رسالة لبيتر ميمي

وخلال «اللايف»، تواجد المخرج بيتر ميمي ضمن المتابعين، فحرص الفنان محمد هنيدي على توجيه تحية خاصة له، فقال «أنا وبيتر ميمي قعدنا مع بعض، وكلمته وقولتله إني من أشد معجبيه كمخرج، حبيبي يا بيتر، جود لاك كل اللى بتعمله جميل ربنا يوفقك».

ووجه أحد المتابعين طلب للفنان هنيدي، عن تقديمه شخصية صعيدية، فرد عليه قائلا: «إنه سيقدم هذه الشخصية قريبا جدا، لأنها بالفعل تم الانتهاء من كتابتها».

كما كشف الفنان محمد هنيدي، أن هناك خطة قريبا بأن ينفذ عمل كمسلسل سوبر هنيدي في فيلم سينمائي، قائلا «فيه خطة»، وكشف عن أنه سيقدم الجزء الثاني من فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية.