حصاد 2022.. كوارث وحرائق تعرض لها نجوم الفن أبرزهم محمد هنيدي

أعلن عدد من نجوم الفن تعرضهم لكوارث وحرائق داخل منزلهم وأخرى خلال التصوير، والبعض أسند السبب وراء ذلك أنه بسبب «الحسد»، وآخرين أرجعوا السبب إلى الإهمال، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز تلك الحالات خلال عام 2022 .

- محمد هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي عن حدوث ماس كهربائي بمنزله منذ فترة، ونشر وقتها عدد من الصور للمنزل بعدما تعرض لحريق، وطمأن جمهوره بكلمات بسيطة «بيتي ولع فجأة بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وجت على قد كدا»، مشيراً إلى أنه لم يتعرض لأي إصابات .

- ياسمين علي

أعلنت الفنانة ياسمين علي مؤخراً تعرض منزلها لماس كهربائي مفاجئ بغرفتها، وأنه تم السيطرة عليه في ثواني معدودة، وقد سبق تلك الحادث تعرضها لحادث سير بسيارتها مع عربية نقل كبيرة، مشيرة إلى أن الأمر ليس بطبيعي وقد يرجع سببه إلى الحسد .

- عفاف شعيب

تعرض منزل الفنانة عفاف شعيب لحريق كبير، ولكن تم السيطرة عليه بشكل ولم تصاب بأي إصابات ولكنها استطاعت السيطرة على الأمر .

- أحمد شاكر

أعلن الفنان أحمد شاكر عن تعرضه وأسرته لحريق كبير داخل العمارة التي يسكن بها، وقال في كلمات مقتضبة عبر حسابه الشخصي، «عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها، بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعًا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين، قدر ولطف وكان فضل الله عليك عظيمًا، كل الشكر لرجال المطافي ورجال الأمن على سرعة المبادرة».

ميار الببلاوي

تعرض منزل الإعلامية ميار الببلاوي في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة للسرقة في شهر أغسطس الماضي ، وكتبت ميار عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي.. عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة والحرام».