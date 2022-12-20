حسين الجسمي يطرح أغنية «يارب تكون بخير» بعد أيام من عقد قرانه

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة، التي جاءت تحت اسم «يارب تكون بخير»، عبر صحفته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث جاءت بعد أيام بعد احتفاله بعقد قرانه.

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة

جاءت أغنية «يارب تكون بخير»، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي على فتح الله، حيث تحمل اللون الرومانسي في كلماتها.

تفاعل عدد كبير من الجمهور عبر طرحها، حيث قال أحدهم «الله الله وش الجمال هذا من يومين زعلت صديقه اللحظات الجميلة وجات الأغنية في وقتها حرسلها لها دحين»، وكتب آخر«ولا مرة فشل أنه يبهرنا وكل مرة ينزل عمل متكامل وأحسن من العمل اللي قبل.. حسين حالة فنية لن تتكرر».

تهنئة الفنانين لحسين الجسمي

يذكر أن الشاعر تامر حسين، من أول المهنئين لحسين الجسمي، بعد احتفاله بعقد قرانه، حيث كتب:«ألف مبروك وربنا يكتبلكم الخير كله»، بينما كتبت شريهان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة:«يليق بك وعليك رضا وتوفيق وكرم وبركة الله رب العالمين.. ربي يسعد قلبك ويحفظك وأهل بيتك وأسرتك وبلدك وشعبك الكريم.. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير».