نجوم الفن يحتفلون بعقد قران الفنان الإماراتي حسين الجسمي

تصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان عقد قرانه بالأمس على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء.

نجوم الفن يهنئون حسين الجسمي

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على توجيه التهنئة لحسين الجسمي، أبرزهم الفنان الإماراتي فايز السعيد الذي نشر صورته مع الجسمي، وعلق: «أبارك لأخويا وحبيبي ورفيق أخوي الغالي، عقد قرانه الله يتمم عليه بالفرح والسعادة والذرية الصالحة».

بينما حرص الشاعر المصري تامر حسين بتهنئة حسين الجسمي قائلا:«ألف مبروك وربنا يكتبلكم الخير كله»، بينما قال محمد عساف « ألف ألف مبارك ربي يفرحكم ويهنيكم تستاهلوا».

وكتبت شريهان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة:«يليق بك وعليك رضاء وتوفيق وكرم وبركة الله رب العالمين.. ربي يسعد قلبك ويحفظك وأهل بيتك وأسرتك وبلدك وشعبك الكريم.. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير».

نجاح حسين الجسمي في أغنية ليه

وحقق حسين الجسمي نجاحا كبيرا، مؤخرا من خلال أغنيته الجديدة «ليه»، الذي طرحها منذ فترة، على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث حققت أكثر من 7 مليون مشاهدة.