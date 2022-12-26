رؤوف عبد العزيز يكشف الموعد النهائي لفيلم «الباب الأخضر» على «WATCH IT»

كشفت منصة WATCH IT، عن التيرز التشويقي الأول لفيلم «الباب الأخضر»، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم «الباب الأخضر» قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة

ويعرض فيلم «الباب الأخضر»، لأول مرة وحصريا على WATCH IT، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكتبت WATCH IT معلقة على الإعلان: «بعد 30 سنة من كتابته، فيلم الباب الأخضر آخر روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.. قريبا.. من أعمال WATCH IT الأصلية».

كما كشف المخرج رؤوف عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الموعد النهائي لعرض فيلمه «الباب الأخضر» عبر منصة WATCH IT.

فيلم «الباب الأخضر» بطولة إياد نصار

ونشر تيزر الفيلم، وعلق عليه، قائلا: «الإعلان التشويقي الأول من فيلم الباب الأخضر من روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة للمخرج: رؤوف عبد العزيز 4 يناير على منصة WATCH IT».

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشاميب، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات، في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح، الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم «الباب الأخضر»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، الذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور.