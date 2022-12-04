عرض فيلم الباب الأخضر للراحل أسامة أنور عكاشة عبر منصة WATCH IT حصريا

أعلنت منصة WATCH IT، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرضها حصريا ولأول مرة، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وذلك خلال الشهر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT، البوستر الدعائي للفيلم، الذي يحتوي كل أبطال العمل، وعلقت عليه، قريبا خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما نشر المخرج رؤوف عبد العزيز، بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه، قائلا: «فيلم الباب الأخضر، رائعه الكاتب الكبير أسامه أنور عكاشه، قريبا على منصه watch it».

تعرف على أبطال فيلم الباب الأخضر

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وانتاج شركة كودكس codex ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات، في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.