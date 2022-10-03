نسرين عكاشة: مشاركة فيلم «الباب الأخضر» في مهرجان الإسكندرية حلم والدي

أعربت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها الغامرة بمشاركة فيلم الباب الأخضر لوالدها الراحل أسامة أنور عكاشة في الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط.

نسرين عكاشة: حلم والدي تحقق

وقالت نسرين في بيان لها: «الحمد الله حلم والدي تحقق بمشاركة أقدم أفلامه في مهرجان كبير ومهم مثل الإسكندرية فهذا الأمر يدعو للفخر والسعادة وكنت أتمنى يكون عايش في هذه اللحظة خاصة أنه من عشاق الإسكندرية مرتبط بها بشكل غير طبيعي».

وأوضحت نسرين عكاشة، أن الفيلم مختلف عن كل أفلام والدها التي كتبها، فهو يعبر عن هوية المصريين ومعاناتهم وكيانهم، وكونه يمثل مصر في مهرجان الإسكندرية، فهذا أكثر دليل على أن رسائل والدها تصل بعد كل هذه السنوات.

وأكدت نسرين، أن المفارقة الغريبة أن الفيلم يصلح لكل زمان وفكرته تمثل المصريين وهفضل طول الوقت تمس المصريين وقصته تتجدد طول وقت بأشكال مختلفة مع كل زمن، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن حصوله على جائزة من عدمه فمشاركته في حد ذاتها لها معنى رمزي لا يوصف.

كما وجهت الشكر للمخرج رؤوف عبد العزيز كونه كان متحمسا جدا لهذا المشروع، وأصر على عدم تغيير أي شيء في السيناريو، والمجهود الكبير الذي بذله وكان حريص جدا في كل تفاصيل العمل للخروج بالشكل اللائق.

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر يمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة ما بين 5 وحتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم محمود حميدة.

أبطال فيلم الباب الأخضر

الباب الأخضر بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدى الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تخرج للنور.