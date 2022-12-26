محمد هنيدي يكشف عن أعمال يمكن تقديم جزء ثاني منها: همام ومبروك أبو العلمين

ظهر الفنان محمد هنيدي، منذ قليل، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، للحديث مع جمهوره عن تفاصيل فيلمه الجديد، والكشف عن أعماله المقبلة.

ووجه أحد المتابعين، سؤال إلى الفنان محمد هنيدي، عن الأعمال التى يحب أن يقدم منها جزء ثاني، فقال «اللى بفكر فيه دايما، ميغبش عن الناس كتير، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الناس بتحبه جدا، وممكن تشوفه في أكتر من حاجة».

محمد هنيدي يكشف عن تقديمه مسلسلات 15 حلقة

تحدث الفنان محمد هنيدي، عن نيته في تقديم أعمال درامية، لكنه قال بإنه إذا أخذ هذه الخطوة، ستكون مسلسلات الـ15 حلقة، وكشف أيضا عن أعمال أخرى يمكن أن يتم تقديم جزء ثاني منها فقال «همام في أمستردام ممكن يتعمله جزء ثاني ولو أنه وصل لهدفه بس ممكن»، كما تحدث أيضا، عن أن فيلم الإنس والنمس قد يكون له جزء ثاني.

وتوجه أحد المتابعين بسؤال لهنيدي، عن هل يمكن أن نرى أكاديمية هنيدي للفنون والمسرح، فرد قائلا: «أنت بتتكلم عن مشروع بيدرس على فكرة».