ضبط 2 طن سلع غذائية حجبها مالك مخزن لبيعها بأزيد من سعرها في كفر الشيخ

نجح رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة المحافظة، وبحوزته كميات هائلة من السلع الغذائية المختلفة دون مستندات بقصد بيعها بسعر أكبر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مدير مباحث تموين المحافظة بتلقيه معلومات أكدتها التحريات أن صاحب مخزن للسلع الغذائية غير مرخص بدائرة المحافظة يقوم بتخزين كميات هائلة من السلع الغذائية المختلفة بدون أية مستندات عنها بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 2 طن سلع غذائية

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه ومداهمة المخزن، وتبين أنه بدون ترخيص وبه كمية قدرها 2.03 طن سلع غذائية عبارة عن «سكر حر وملح طعام» بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.