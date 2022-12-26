إصابة مدير التدخل السريع بالمنوفية وسائق في انقلاب سيارة بالباجور

شهد الطريق الإقليمي في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إصابة أحمد عبد المنعم، مدير إدارة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وسائق السيارة التابعة للمحافظة، في حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

وتم نقل المصابين إلى مستشفي الباجور لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابة مدير التدخل السريع بالمنوفية، بكدمات وجروح، بينما أصيب السائق بنزيف في الصدر وكدمات متفرقة، ويتلقيان الرعاية الصحية في المستشفى، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إخطار بإصابة شخصين في حادث

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد انقلاب سيارة تابعة لديوان محافظة المنوفية، وإصابة مدير التدخل السريع بالمنوفية وسائق السيارة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.