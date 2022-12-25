وزير الري يتابع تأهيل الترع في المنوفية ويوجه بإزالة نواتج الحفر من الطرق

في زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم، أعمال تأهيل ترعة «جنابية الأنجب»، والمارة بقرية شما بمركز أشمون والتي تمّ نهوها مؤخرا، وهي أحد قرى الافتتاحات الرئاسية.

التنسيق بين إدارة الري وأجهزة المحافظة المختصة بتنفيذ أعمال الحماية

ووجه وزير الري بسرعة انهاء الجزء المتبقي من الأعمال «مصب الترعة»، حتي تاريخ محدد، مع التنسيق التام بين إدارة الري وأجهزة المحافظة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية علي جانبي الترعة في المنطقة السكنية.

وتفقد أعمال التأهيل الجارية لترعتي النجار والنجار خلف الفوارة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهي أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، إذ تمّ المرور علي الأطوال خارج الكتلة السكنية.

ووجه الدكتور سويلم برفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال 48 ساعة، مشددًا الالتزام التام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وكذا الإلتزام بالتقرير الاستشاري الصادر بخصوص الترعة، مع التوجيه بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تمّ تنفيذه من أعمال.

متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة

ووجه الدكتور مسؤولي الري بمحافظة المنوفية بالمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فوري، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، كما وجه بمتابعة حالة الكباري المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.