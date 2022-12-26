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ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر في المنوفية

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
06:35 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من ضبط «2 من العناصر الإجرامية- لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون»، بحوزتهما «96 كيس من مخدر الحشيش، وزنت 11 كيلو جرام- اسطوانة، وعدد 104 لفافات من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية- خزينة- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان حساس».

كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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