متحدث «الصحة» لقناة الحياة: تمكنا من الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأكسجين الطبي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على استدامة الدعم المالي لمشروع التأمين الصحي، وذلك من خلال أفكار غير تقليدية تعمل على زيادة التمويل المالي للمنظومة، لافتا إلى أن الوعاء المالي يتجه لتحسين الاستثمارات والخدمة في نفس المنظومة.

الاستفادة من تجربة كورونا

وأوضح في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أنه يجب الاستفادة من تجربة كورونا، وتمكنا من الوصول لمرحلة التصنيع وتحقيق اكتفاء احتياجات الدولة المصرية من الأكسجين الطبي المصنع محليا.

منظمة الصحة العالمية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن عام 2022 شهد شهادة من منظمة الصحة العالمية بأن مصر خالية من فيروس سي، والحصبة الألماني، ومنح المنظمة لهيئة الدواء المصرية مستوى النضوج رقم 3 لتصنيع اللقاحات، بالإضافة لمليون ونصف حالة تدخل جراحي ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.