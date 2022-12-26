تحذيرات مهمة من «الصحة» للمواطنين في 2022.. أبرزها تجنب المضادات الحيوية

تطلق وزارة الصحة والسكان بين الحين والآخر حزمة من التحذيرات التي تستهدف صحة المواطنين، تتنوع بين النصائح والتوجيه بضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، وبعض العقاقير والحقن.

وترصد «الوطن» العديد من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال عام 2022، منها:

- جدري القرود:

حذرت وزارة الصحة السيدات الحوامل والأطفال من العدوي الخاصة بجدري القرود، كونهم أكثر الفئات عرضة للإصابة، مؤكدة ضرورة عزل المصابين حال ظهور أي أعراض لفيروس جدري القرود، لمدة تصل لـ21 يوما، وتتبع المخالطين ومعالجة الأعراض.

- التدخين:

نشرت وزارة الصحة معلومات مهمة عن أضرار التدخين محذرة المواطنين من هذه العادة السيئة، إذ يعد السبب الرئيسي للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن بعد إصابة أكثر من 5% من السكان، كما أنه يعد ثالث سبب للوفاة في العالم.

- حقنة هتلر لعلاج البرد:

حقنة «هتلر» انتشرت في الصيدليات، وهي عبارة عن تركيبة من الفيتامينات والمضادات الحيوية، لها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة أبرزها الشعور بالهبوط أو توقف لعضلة القلب ومن ثم الوفاة.

- المضادات الحيوية لعلاج البرد:

حذرت وزارة الصحة المواطنين من المضادات الحيوية إذ أن لها أضرار كبيرة على الأشخاص في حال الحصول عليها دون استشارة الطبيب بعدد الجرعات المطلوبة وطبيعة المرض ونتائجها قد تصل إلى الوفاة، كما أن الإصابة بنزلات البرد تطلب الراحة وتناول السوائل وطلب الرعاية من الطبيب المختص في حال أستدعى الأمر.

- شراء حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر:

حذرت وزارة الصحة في وقت سابق من شراء حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر، وناشدت المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية وسلامة المنتج قبل شرائه، مع التأكيد على عدم الإسراف في تناولها كونها تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن والتعرض لمشكلات في الجهاز الهضمي والقلب.