متحدث «الصحة»: خدمات التأمين تقدم لكل المؤمن عليهم بنفس الكفاءة والجودة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي قائمة على نظام التكافل، والمشترك في التأمين سواء يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص يسدد الاشتراك الخاص به، لافتا إلى أن عدد العمالة المنتظمة في بورسعيد يصل إلى 90% من العاملين، وبالتالي تغطي اشتراكتهم منظومة التأمين الصحي الشامل.

اشتراكات التأمين الصحي

وأوضح عبدالغفار، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن هناك محافظات أخرى تنتشر بها العمالة غير المنتظمة التي لا تسدد اشتراكات للتأمين الصحي، وهنا يأتي دور النظام في تغطية هذا الجانب من خلال حساب مصرفية تعمل على تدعيم الملاءة المالية للنظام لتمكينه من تغطية نفقات التأمين.

اشتراكات الفئات غير القادرة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الخدمة تقدم لكل المؤمن عليهم بنفس الكفاءة والجودة، وتتحمل الدولة اشتراكات الفئات غير القادرة.