السيطرة على حريق في سيارة ملاكي بالمحلة دون إصابات (صور)

شب حريق هائل في سيارة ملاكي حال توقفها أمام إشارة المرور بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء، بمساعدة الأهالي، من السيطرة على ألسنة اللهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق داخل ملاكي

وكانت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل سيارة ملاكي حال تواجدها بمنطقة شكري القوتلي التابعة لقسم شرطة أول المحلة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء، بمساعدة الأهالي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية اندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أثناء توقفها أمام إشارة المرور بمنطقة شكري القوتلي، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.