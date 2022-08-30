حريق سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي قبل البوابة الجديدة بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ باشتعال النيران داخل سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من المواطنين يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم الصحراوي قبل البوابة الجديدة بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق مدعومة بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده وسيارة إسعاف خشية وقوع أي إصابات إثر اشتعال النيران.

وبالانتقال تبين عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتم فرض كردون أمني في محيط المكان لمحاصرة الحريق.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان ومالك السيارة

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيق، والتي أمرت باستدعاء شهوود العيان الذين تصادف تواجدهم أثناء اشتعال النيران في السيارة، كما طلبت استدعاء صاحب السيارة؛ لسماع أقواله في الواقعة ومعرفة سبب الحريق واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية حول أسباب الحريق.