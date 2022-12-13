السيطرة على حريق في سيارة ملاكي ببني سويف دون إصابات

شب حريق داخل سيارة حديثة بشكل مفاجئ أثناء توقف قائدها في إحدى إشارات المرور على طريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن تفحم السيارة ونجاة قائدها وصديقه، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على النيران.

حريق في سيارة ملاكي بكورنيش النيل

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق كورنيش النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الحماية المدنية بمديرية الأمن تجاه الحريق وإخماده.

تفحم السيارة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من إخماد النيران التي أتت على السيارة باكلمها وتسببت في تفحمها، دون إصابة قائدها أو مرافقه وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

التحريات الأولية: اشتعال النيران في السيارة بشكل مفاجىء

وكشفت التحريات الأولية واقوال قائد السيارة الذي يدعى «محمد . م»، أن السيارة موديل 2021، وأنه أثناء توقف قائدها في إحدى الإشارات بطريق كورنيش النيل ببني، تصاعدت منها الأدخنة بشكل مفاجىء قبل أن تشتعل السيارة بشكل كامل.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت تقرير المعمل الجنائي بمديرية أمن بني سويف والمهندس الفني بإدارة المرور لبيان سبب اشتعال النيران بالسيارة.