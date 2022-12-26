متحدث «الصحة» لقناة الحياة: 2023 يشهد مبادرات مهمة تخدم المواطن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي بدأت العمل في محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان عام 2022، لافتا إلى أن العام الجاري شهد العديد من محاور التطور في مجال الصحة، وعام 2023 يشهد العديد من المبادرات التي تخدم المواطن المصري.

مبادرة خاصة بالصحة النفسية

وأوضح في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إطلاق مبادرة خاصة بالصحة النفسية، والتي تتضمن مفهوم الصحة بمعناه الأشمل بتنفيذ وزارة الصحة، لافتا إلى أنها تشمل العلاج والحياة بشكل صحيح من خلال مبادرة الرئيس السيسي لنعيش حياة صحية سليمة.

الرعاية الصحية الأساسية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ووجود ووحدات تخصصية بالوحدات الأساسية، والتي وصلت إلى 5400 وحدة رعاية على مستوى الجمهورية، وتعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئاسي دائم ومستمر بملف الصحة.