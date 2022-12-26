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«الحياة» ترصد استمرار أعمال إنشاء أول محطة معالجة صرف صحي بقرية القرنين في البحيرة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:13 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

استعرضت فضائية «الحياة» مقطع فيديو يرصد استمرار العمل في إنشاء أول محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية القرنين بحوش عيسى في محافظة البحيرة، التي تقام على مساحة 1.5 فدان.

 

مشروع صرف صحي القرنين

جدير بالذكر أن محطة معالجة قرية القرنين بحوش عيسى تعمل بطاقة استيعابية قدرها 2500 متر مكعب يوميا، وتخدم 3400 نسمة بقرية القرنين و18 تابعا لها، بتكلفة 108 ملايين جنيه، ووفرت أعمال الإنشاء 100 فرصة عمل، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 65%، ويضم المشروع محطتي رفع ومعالجة وخطوط انحدار وطرد.

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