إصابة شخصين في حريق شقة بسبب ماس كهربائي بالإسكندرية

أصيب شخصان بحروق بسيطة، مساء اليوم الاثنين، جراء نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي.

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع علوي والأخير بالعقار رقم 21 شارع المشير أحمد بدوي متفرع من جرين بمحرم بك.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات ووليد علي مرسي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بسرعة التحرك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والتعامل مع الحادث.

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بغرفة نوم داخل شقة خشب بالعقار المشار إليه، بسبب ماس كهربائي، بحسب المعاينة الأولية.

إصابة شخصين في حريق الإسكندرية

أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق بسيطة بالأيدي وجرى نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم قطع الكهرباء عن العقار، فيما قررت الإدارة الهندسية عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.