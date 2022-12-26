متحدث «الزراعة» لـ إيمان الحصري: ندعم الفلاحين بتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية في مصر تدعم الفلاح من خلال توفير الأسمدة بأسعار مناسبة، موضحًا أن السماد من الملفات التي تعطي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد أن وصل سعر الطن إلى 4500 جنيه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي».

الدولة تعمل على وصول الدعم من السماد لمستحقيه

وأضاف «القرش»، أن الدولة المصرية تعمل على وصول الدعم من السماد لمستحقيه، ولذلك أطلقت مشروع كارت الفلاح، لإعطاء مستلزمات إنتاج مدعومة للفلاح، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مع الجهات المعنية للإفراج عن احتياجات المزارع من أعلاف الدواجن، حيث تم الإفراج عن 1.255 مليون طن، إلى جانب تطبيق الرقابة على هذه الإفراجات، من أجل وصولها لمستحقيها.

ننفق مئات ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن شحنات الأعلاف

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تنفق مئات ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن شحنات الأعلاف لدخولها إلى الأسواق ودعم صناعة الدواجن لمنع التلاعب، مضيفًا أن هناك أولويات في عملية الإفراجات؛ حيث تأتي الذرة والصويا على رأس هذه الأولويات؛ لتلبية احتياجات السوق، فضلًا عن فتح المنافذ للمواطنين للربط بين المنتج والمستهلك.