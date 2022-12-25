أستاذ الزراعة: الدولة حدثت عمليات الصرف الزراعي والري لمعظم الأراضي

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن سقوط الأمطار أمر هام للغاية بالنسبة للزراعة والمزراعين، إذ إن الفلاح يقوم بوقف عمليات الري في حالة سقوط أمطار غزيزة حتى لا تزيد نسب المياه في الأرض، مشيرًا إلى أنّ الجذر يحتاج للتنفس والهواء حتى لا يحدث اختناق للجذور ومن ثم تُصاب بأمراض فطرية ويحدث لها ذبول وعفن، في حالة زيادة المياه في الأرض بشكل كبير عن اللازم.

يجب عدم زيادة نسبة الرطوبة في التربة

وأضاف «أبواليزيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّه يجب على المزارعين عدم زيادة نسبة الرطوبة في التربة، مشيرًا إلى أنّ مصر أجرت عمليات تحديث لمعظم لأراضي فيما يخض الري وتحسين الصرف الزراعي، موضحًا أن الصرف مهم للغاية للتخلص من المياه الزائدة.

هناك ممرات جيدة تساعد المزارع في صرف المياه

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أنّه يجب على المزارع فتح مجاري سير المياه إذ لم يكن لديه مصارف زراعية جيدة، لكي يستطيع سقي الزرع وحتى لا تتجمع المياه حول النبات وتُعجزه عن التنفس، موضحًا انه أصبح هناك ممرات جيدة تساعد المزارع في صرف المياه حتى لا تتراكم حول النباتات، متابعًا أنه القمح والفول البلدي والبرسيم والبطاطس نباتات تتحمل الظروف الجوية البادرة وتحتاج كميات كبيرة من المياه.