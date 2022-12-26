«الوطن» ترصد إعجاب الزوار بالقطع الأثرية داخل المتحف المصري (صور)

قطع أثرية عديدة، جرى عرضها في المتحف المصري بالتحرير، استطاعت أن تجذب أنظار الزوار بمناظرها الخلابة، من ضمنها معرض للملكة إياح حتب، عند مدخل المتحف، ومعرض عن النيل، الذي يبرز فيه أهمية نهر النيل عند المصري القديم، وعرض تمثال لإله النيل عند الفراعنة «حابي».

إقبال شديد شهدته تلك القطع الأثرية، من قبل الزوار خلال تجولهم داخل المتحف، حيث التقطت «الوطن»، عدة صور من داخل المتحف، التي بينت مدى إعجاب الزوار بالقطع الأثرية، التي تم عرضها، ومدى تأثرهم بالأثار المصرية القديمة.

كانت من بين الصور التي تم التقاطها، سيدة تشرح لأبنائها تاريخ بعض القطع الأثرية الموجوده بالمتحف، وجرى التقاط صورة لفتاة تقف بين جدارين، وتتأمل بأعينها على مدى العظمة الموجودة في التاريخ المصري القديمة.

وظهرت من ضمن الصور داخل المتحف المصري، وجود مرشد سياحي، وبجواره عدد كبير من الزوار، ويقدم لهم عدة معلومات عن التاريخ المصري العريق، كما أن ظهرت فتاة، وتتأمل على عدد من القطع الأثرية الموجودة في صندق زجاجي.

ويعرض المتحف، مجموعة من الحلي للملكة إياح حتب، زوجة الملك سقنن رع الثاني، وأم الملك أحمس قاهر الهكسوس، التي تشمل قلادة عريضة مصنوعة من الذهب، بها جعران مطعم باللازورد، وتصنف من أجمل قطع الحلى من بداية الأسرة 18، وعرض مجموعة من الأساور، ومرآة من الذهب والبرونز.