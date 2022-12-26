مناقشة كتاب «السرايا الصفرا» بمكتبة مصر العامة الخميس

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي، ندوة تحت عنوان «إنسان نياندرتال ما قبل الإنسان العاقل»، فضلا عن مناقشة كتاب «السرايا الصفرا» رحلة في مذكرات مدير مستشفى المجانين بين عامي 1916: 1954، للكاتب الصحفي والباحث محمد الشماع، الخميس، وتدير اللقاء وتنظمه الكاتبة منى مصطفى مؤسس ومدير بيوفن الثقافية.

ويقدم الندوة الأولى الكاتب والباحث في علوم الأنثربولوجي شريف كمال، وتناقش كتاب «السرايا الصفرا»، الدكتورة دعاء بركات أستاذ التربية النفسية بجامعة حلوان.

ويعد الكتاب، رحلة تاريخية واجتماعية ونفسية من خلال المذكرات، يخوضها المؤلف، محاولا استكشاف خفايا الزمن والشخصيات التي تناولها الطبيب في مشاهداته.

وجاء على غلاف الكتاب: «من الأقوال الشائعة: خذوا الحكمة من أفواه المجانين، والواقع أن بعض الأذكياء والعباقرة قد يدخلون مستشفى المجاذيب ويقيمون به، ولا يمكنك أن تعدهم عقلاء، ولا مجانين، فهم بين هؤلاء وهؤلاء، يحسنون المناقشة، ويقدرون على الكتابة والتأليف والبحث.. ومن هذه الطائفة رجل في السبعين من عمره، قضى نصف عمره في مستشفى المجاذيب، وكان شغوفًا بدراسة التاريخ، وقد اتجه إلى البحث في تاريخ الجنون والمجانين في مصر، وراح يطلب المعلومات والمراجع وهو في المستشفى، حتى وضع سفرًا فريدًا في هذا الموضوع، كتبه بيده، ولم يتح له إصداره في شكل كتاب مطبوع».

ومن الجدير بالذكر، أن محمد الشماع، صحفي وباحث مواليد أكتوبر 1979، صدر له كتب «أيام الحرية»، «الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث»، «حكايات من دفتر صلاح عيسى»، وغيرها.