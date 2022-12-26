رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل نجاح أول عملية زراعة رئة في مصر

كشف الدكتور محمود الميتني، رائد زراعة الأعضاء في مصر، ورئيس جامعة عين شمس، تفاصيل نجاح أول عملية لزراعة الرئة في مصر، إذ ذكر أن ما تحقق إنجاز ضخم، ويعتبر فتح كبير بعد مرحلة من الركود، فهذا العملية تعتبر خطوة في عمليات زراعة الأعضاء التي بدأت في مصر منذ عشرات السنوات، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

زراعة الأعضاء بصفة عامة قمة الممارسة الطبية

وأضاف «الميتني»، أن زراعة الأعضاء بصفة عامة قمة الممارسة الطبية، وتعتبر من التقنيات الصعبة في عالم الطب، حيث تتداخل التخصصات ، ويتم العمل كفريق واحد في زارعة القلب والكبد والرئة، مشيرًا إلى أن زراعة الأعضاء ليست عملية، ولكنها عبارة عن برنامج قائم على فريق متعدد التخصصات المهنية، متقدمًا بالشكر للفريق الطبي الذي نجح في زراعة الرئة، لأنه فريق واعد للغاية.

كان قلقًا من تجربة زراعة الرئة في مصر

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أنه كان قلقًا من تجربة زراعة الرئة في مصر، ولكن ساعد الفريق على اعداد البرنامج لكي تنجح العملية، من خلال بناء القدرات، واستقدام بعض القدرات الأجنبية من الخارج للإشراف على أول عملية لضمان أفضل نقل خبرة، والبدء من حيث انتهاء الآخرين، كما ذكر أن برنامج زراعة الرئة بدأ منذ عام 2018، من خلال إرسال فريق طبي إلى اليابان.

جائحة فيروس كورونا عطلت التجربة لمدة عام

وأوضح رائد زراعة الأعضاء في مصر، أن جائحة فيروس كورونا عطلت التجربة لمدة عام، مشيرًا إلى أن حدد موعد لإجراء عملية زراعة الرئة، ولكن هناك حالة تراجعت بسبب الخوف، وهذا أدى إلى إلغاء العملية، وتم اختيار حالة صعبة للغاية لزراعة الرئة، حيث زرعت الرئة لفتاة تعاني من فشل تنفسي، وتبرع اثنان من الأشقاء بجزء من الرئة.