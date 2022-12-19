نشأت الديهي: 70 مليون مواطن يستفيدون من صرف الخبز المدعم بـ5 قروش

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التموين أصدرت بيانًا ضخمًا عن جهودها العام الماضي؛ تحدثت خلاله على أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر 5 قروش، في حين تصل التكلفة الحقيقة لـ80 قرشا.

صرف سلع بقيمة 36 مليار جنيه

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الوزارة صرفت سلع استهلاكية بقيمة 36 مليار جنيه لمن يملك بطاقة ذكية، واستخرجت بطاقات تموينية للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، كما وفرت لحوما بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاك خلاف تطوير مكاتب التموين، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، وإنشاء عدد كبير من الصوامع لتخزين القمح، وتقليل حجم الفاقد.

وأشار إلى أن الأسعار خلال الفترة الأخيرة غير منضبطة، وهذا واضح في زيادة الأسعار يوميًا، معقبًا: «لازم نضرب بيد من حديد على التجار الذي يعملون على إضاعة مجهود الدولة في توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة» ولفت إلى أن المواطن عليه أن يعلم بأن الدولة تقوم بجهد غير عادي في محاولة لضبط الأسواق، متابعًا: «الدولة تقوم بشيء عظيم على الأرض، لكن هناك حلقة مفقودة في المنتصف».

محاسبة التاجر المحتكر

وأضاف الديهي، أن الدولة نجحت في توفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية، ولكن الأسعار غير منضبطة، مشيرًا إلى أن الوعظ والإرشاد لن يؤدي إلى ردع التاجر المحتكر أو المستغل للأزمات، معقبًا: «الدولة يجب أن تحاسب التاجر المحتكر بشكل صارم، خاصة أن مصر والعالم يمر بأزمة اقتصادية».