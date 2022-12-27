الشبكة الفضة فخ للعرسان.. عضو شعبة الذهب بالإسكندرية يوجه نصائح وتحذيرات

تجلت خلال الأيام الماضية مبادرات شبابية لتحويل الشبكة من ذهب إلى فضة، أحدثها عروسان في طنطا أخذا خطوات شراء شبكة من الفضة بدلا من الذهب بقيمة بلغت 1800 جنيه، وسط إعجاب البعض، مشجعين الآخرين على اتخاذ ذات الخطوة، واعتراض البعض الآخر لتمسكهم بالذهب، إلا أن هناك اعتراضا آخر يخص الجانب المادي.

مجدي نعيم كيرلس، عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في الإسكندرية، حذر الشباب المقبلين على الزواج من فكرة تحويل الشبكة من الذهب إلى فضة نظراً لأن الفضة أرخص بكثير في ظل تباين أسعار الذهب خلال تلك الآونة، واصفا أن ذلك فخ كبير للعرسان.

الشبكة الفضة خسارة في القيمة

وقال كيرلس لـ«الوطن»، إن اتجاه العرسان إلى الشبكة الفضة بسبب رخص ثمن الجرام مقارنة بالذهب هو أمر يظنه البعض أنه مكسب مقارنة بالسعر إلا أنه في حقيقة الأمر خسارة لهما نظراً لأن جرام الفضة عند بيعه يقل ثمنه للنصف بينما الذهب هو احتفاظ للثروة لأن الذهب عند بيعه لا يخسر سوى المصنعية.

شبكة فضة ولا ذهب؟

وأوضح عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في الإسكندرية، أن الذهب يعد استثمار حيث يزداد قيمته مع الزمن عكس الفضة، ناصحاً العرسان بشراء الذهب حتى لو كان مجرد دبلة صغيرة أو خاتم افضل من شبكة كاملة من الفضة تقل قيمتها مع الوقت ويصبح العريس خاسراً لامواله.