انخفاض أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يفقد 145 جنيها

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بآخر التعاملات المسائية بصورة كبيرة، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 50 جنيهًا، مقارنةً ببداية التعاملات المسائية، ليبلغ إجمالي ما خسره الجرام اليوم منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 145 جنيهًا دفعة واحدة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وقال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر 2022، انخفضت خلال ختام التعاملات المسائية بصورة كبيرة، ما تسبب في صدمة للتجار، موضحًا أنّ الأسعار جاءت في ختام اليوم الاثنين كالتالي:

- سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1748.57 جنيه للشراء بينما سجل 1771.43 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1634.25 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1602.75 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1530 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1550 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1311.43 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1328.57 جنيهًا للبيع .

- سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1020 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1033.33 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 891.5 جنيه للشراء، بينما سجل 874.25 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 668.5 جنيه للشراء، بينما سجل 655.75 جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم 2022

وأضاف أنّ سعر أونصة الذهب بالدولار ما يزال مستقرًا لم يخسر أي شيئًا من سعره عالميًا، رغم أنّه المتحكم في أسعار جميع الأعيرة في أسواق الذهب، موضحًا أنّ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار سجل 1799 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1798 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأكد على أنّ سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم في مصر 2022، خسر نحو 120 جنيهًا مقارنة بسعر بداية التعاملات المسائية، بينما خسر 920 جنيهًا من سعره مقارنةً ببداية التعاملات الصباحية، موضحًا أنّه سجل 12480 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، بينما سجل 12240 جنيهًا للبيع.