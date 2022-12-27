«الأرصاد»: طقس مائل للبرودة في كفر الشيخ وشبورة مائية

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استقراراً ملحوظاً، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية، وخاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

توقعات الطقس اليوم في كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في أخره، وذلك على كل الأنحاء.

شبورة مائية على كفر الشيخ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بأن تكون هناك شبورة مائية على كفر الشيخ، مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لا سيما المدن الساحلية.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 14 درجة.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكل مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.