نفاد تذاكر أولى ليالي عرض مسرحية «هادي فلانتين» لـ أحمد عز

تنطلق أولى عروض مسرحية «هادي فلانتين» للمخرج محمد محمدي، وبطولة النجم أحمد عز، الجمعة المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، والمقرر عرضها لمدة 5 أيام متتالية.

وقال مصدر من داخل المسرحية، لـ«الوطن»، إن تذاكر ليلة العرض الأولى قد نفدت بالكامل بعد ساعات من طرحها عبر المنافذ الإلكترونية المخصصة للبيع، مضيفاً أن أسرة المسرحية ستغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى الرياض، لإجراء بروفة نهائية للمسرحية قبل انطلاق عروضها.

وأوضح المصدر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لأسرة المسرحية، الخميس المقبل، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودية والعربية، حيث سيتم الكشف عن مراحل تحضير المسرحية واختيار الأبطال.

أسرة «هادي فلانتين» تنتهي من البروفات التحضيرية

وفي السياق ذاته، انتهت أسرة مسرحية «هادي فلانتين» من البروفات التحضيرية لها داخل أحد المسارح الخاصة في القاهرة، أمس الأول الأحد، حيث تم الاتفاق على عدد من التفاصيل الخاصة بالعرض والشخصيات.

مسرحية «هادي فلانتين» من إنتاج آلاء الغزالي، تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب وكوكبة من النجوم.

«هادي فلانتين» ثاني مسرحيات أحمد عز

يذكر أن مسرحية «هادي فلانتين» بمثابة ثاني الأعمال المسرحية التي يقوم أحمد عز ببطولتها بعد مسرحية «علاء الدين»، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند عرضها في السعودية ومصر.