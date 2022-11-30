وصول سيد رجب وكريم فهمي وشيكو إلى جدة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وصل منذ قليل، عدد من الفنانين إلى جدة، لحضور فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام في السعودية، وينطلق غدا الخميس.

وكان أبرز الوافدين على رأس الطائرة التي توجهت من القاهرة إلى جدة، سيد رجب وشيكو وكريم فهمي وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.

أبرز المُكرمين في حفل الافتتاح.. يسرا وشاروخان

من المقرر أن يفتتح المهرجان غدا في مدينة جدة، بتكريم الفنانة يسرا، بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية، والمخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي، والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان، تقديرا لمساهماتهم الاستثنائية في صناعة السينما.

ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، ويعرض 131 من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين.