موسم الرياض يطرح بوستر مسرحية «هادي فلانتين» بطولة أحمد عز

طرحت الصفحة الرسمية لموسم الرياض الترفيهي، الملصق الدعائي لمسرحية «هادي فلانتين»، التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 30 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل.

وأعلنت الصفحة، فتح باب التذاكر للجمهور السعودي المتوقع حضوره للمسرحية، خاصة بعد نجاح مسرحية «علاء الدين»، التي عرضها أحمد عز هناك قبل عرضها في مصر.

غداً.. أحمد عز يطير إلى الرياض

ويغادر أحمد عز القاهرة، غدا، متجهاً إلى الرياض، لإجراء بروفة تحضيرية هناك قبل العرض، وذلك رفقة أبطال المسرحية تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى بسيط، هشام إسماعيل والمنتجة آلاء الغزالي.

أحمد عز ينتهي من بروفات مسرحيته الجديدة

وأجرى أحمد عز بروفات تحضيرية للعرض، خلال الأيام الماضية، وذلك داخل أحد المسارح الخاصة بالقاهرة، للوقوف علي الترتيبات النهائية للمسرحية قبل انطلاق عرضها.

وتُعد مسرحية «هادي فلانتين»، بمثابة ثاني المسرحيات التي يقوم أحمد عز ببطولتها، وذلك بعد عرضه لمسرحية «علاء الدين» بالسعودية ومصر، وتحقيقها لنجاح كبير في كلا البلدين.

وشارك في بطولة مسرحية «علاء الدين» تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.