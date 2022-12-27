مصرع طفلتين إثر حريق هائل نشب في شقتهما بشبرا

لقيت طفلتان مصرعهما في حريق هائل نشب في شقتهما في منطقة شبرا مصر.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية الجثتين بسبب تفحمهما وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

بداية البلاغ تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة شبرا.

3 سيارات إطفاء

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين العثور على حريق هائل، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإخماد النيران.

وبالفحص تم العثور على جثتين متفحمتين لطفلتين شقيقتين، كارمن 3 أعوام، وشقيقتها ريتاج، عام ونصف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.