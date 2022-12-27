الغرفة التجارية بالدقهلية: توافر السلع للمواطنين والتجهيز لمعارض أهلا رمضان

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اهتمام الدولة حاليا يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسؤولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب مشاركة المهندس أحمد رعب في اجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية بشأن بحث توافر السلع للمواطنين والتجهيز لمعارض أهلا رمضان.

ضبط الأسعار والاستعدادات لمعارض «أهلًا رمضان»

وأكد رئيس غرفة الدقهلية حرص وزير التجارة والصناعة على عقد الاجتماع لمناقشة إجراءات ضبط الأسعار والاستعدادات لمعارض «أهلًا رمضان»، والتى من المقرر تبكير موعدها لتبدأ مطلع يناير المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، والمراقبة الجيدة من قبل أجهزة الدولة حفاظا على المستهلك، والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما وجَّه وزير التجارة والصناعة بتبكير معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، بدءًا من يناير المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن معارض «أهلاً رمضان»، ستغطى كافة أنحاء الجمهورية.