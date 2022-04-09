3 معارض «أهلاً رمضان» و5 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في طهطا

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، في محافظة سوهاج، جهودها لمتابعة سير العمل في 3 معارض «أهلاً رمضان»، بالإضافة إلى 5 منافذ لبيع اللحوم البلدية والسودانية بمركز طهطا.

3 معارض «أهلاً رمضان» في مدينة طهطا

وأوضحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم إقامة 3 معارض «أهلاً رمضان»، أمام بنك القاهرة بجوار المركز الطبي، وأمام مدرسة النصر، ومعرض بمنطقة الشيخ نصير، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمجتمع المدني، تحت إشراف ورقابة مديرية التموين، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

سعر اللحوم البلدية 130 جنيهاً بمنافذ المحافظة

ولفتت رئيس مركز ومدينة طهطا إلى أن المعارض توفر كافة السلع الغذائية، مشيرةً إلى فتح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 130 جنيهاً للكيلو، ومنفذ اللحوم السودانية بسعر 90 جنيهاً، بإجمالي 5 منافذ بمدينة طهطا، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار.

توجيهات المحافظة لمتابعة معارض «أهلاً رمضان"

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إقامة معارض «أهلاً رمضان»، وتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، خلال شهر رمضان المبارك.

تكثيف حملات النظافة بمركز طهطا

في إطار آخر، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بحملة مكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات في شوارع المدينة، حيث أوضحت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنها تتابع بشكل مستمر أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمدينة طهطا، وتستهدف منطقة ساحل طهطا، وطريق النصر البحري والقبلي، وشارع الاتحاد، وشارع التحرير، وشارع النوايب، ومنطقة الكوبري العلوي بساحل طهطا.