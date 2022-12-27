إصابة سيدة وابنتها في حادث تصادم بسوهاج

أصيبت ربة منزل وابنتها في حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم في ميدان الثقافة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود حادث تصادم بميدان الثقافة، بدائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «محمد ف م ا»، 42 عامًا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من «عطيات ا ع ا»، 45 عامًا، ربة منزل، وابنتها «أميرة ع م»، 20 عامًا، طالبة، وتقيمان بمركز أخميم، وذلك حال عبورهما الطريق، ما أدى لإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.