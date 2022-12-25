أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس جامعة خاصة وسيارة نقل بالدقهلية

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالدقهلية إن مستشفى بلقاس المركزي استقبل اليوم، 17 مصابا في حادث تصادم أتوبيس جامعة خاصة بمحافظة دمياط مع سيارة نقل على طريق جمصة، ويجري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتم تحويل 5 منهم بينهم سائق الأتوبيس إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لاستكمال العلاج بها لإصابتهم بكسور.

أسماء المصابين في الحادث

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تحويل 5 مصابين من حادث أتوبيس الجامعة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وهم يمنى الجوهري قاسم، 22 سنة، وأحمد وجيه السباعي، 19 سنة، ورنا أحمد جبر زيدان، 18 سنة، ويوسف عمر حسن، 18 سنة، وخالد محمد سلامة، 41 سنة، من المحلة الكبرى.

حالات المصابين في حادث أتوبيس الجامعة

وأشار إلى أنه جار تقديم العلاج في مستشفى بلقاس المركزي لباقي المصابين، وهم أمير أسامة عبد العظيم، 18 سنة، سيد أحمد عبد الفتاح، 18 سنة، باسم أيمن السيد، 18 سنة، ساندي محمد عبد العزيز، 18 سنة، آلاء أشرف النجار، 18 سنة، آية إيهاب نوح، 21 سنة، نوران أحمد عامر، 35 سنة، سارة محمد جاد، 20 سنة، هايدي أحمد عنتر، 22 سنة، ميرنا مصطفى المتولي، 23 سنة، نادين مجدي فاروق، 23 سنة، ميرام إيهاب محمد، 23 سنة، وجميعهم من مدينتي المنصورة وميت غمر، وحالتهم العامة مستقرة.

ووجه إلى مستشفى بلقاس كل من المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب لجامعة خاصة بسيارة نقل على طريق جمصه الساحلي.

بلاغ بحادث تصادم على طريق جمصة

وأخطر مدير أمن الدقهلية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة خاصة بدمياط وبين سيارة نقل على طريق رافد جمصة الدولي أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، ووجود عدد من الإصابات بين الطلاب من مستقلي الأتوبيس، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، والذي ظل عالقا لفترة داخل الأتوبيس حتى جرى إخراجه منه.