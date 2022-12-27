مصرع سائق وإصابة تباع في انقلاب سيارة تحمل «بلدور خرساني» بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع سائق، وإصابة تباع، إثر قيادته سيارة تحمل «بلدور خرساني» اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق، ما إلى انقلابها على جانب الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

سبب الحادث

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة «علي ع غ» 61 عامًا، سائق، الجيزة، «محملة ببلدور خرساني» أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق، وإنقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه «عبد الرحمن م ا»، 25 عامًا، تباع السيارة ويقيم محافظة الجيزة «كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وتحرر عن ذلك المحضر، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.