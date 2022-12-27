رواد السوشيال ميديا عن زلزال مصر: ربنا يستر صحينا من الهزة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم مع حدوث زلزال شعر به سكان محافظات القاهرة الكبرى، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وقالت إحدى المتابعات على موقع «تويتر»: «حصل زلزال وأنا قاعدة في أمان الله على سريري باكل افتكرت البيت هيقع قومت خدت طبق المكرونة والبيبسي وطلعت أجري بيهم وحقيقي معنديش فكرة أنا كنت بعمل إيه»، وقالت أخرى: «ظلمت دور البرد وقولت مدروخة بسببه وظلمت الكرسي اللي قاعدة عليه وقولت يمكن هيتكسر ولا حاجة طلع زلزال فعلا حرفياً رعب».