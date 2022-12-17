زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب تكساس بالولايات المتحدة

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، مناطق إنتاج النفط في غرب ولاية «تكساس» الواقعة وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن اهتزاز المباني دون وقوع أضرار.

وجاء زلزال الجمعة بعد شهر من وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مينتون بـ«تكساس».

الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا شمال غرب «ميدلاند»

وقالت السلطات المحلية، إن الهزة الأرضية، رابع أقوى زلزال في تاريخ الولاية الأمريكية، فيما أوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا شمال غرب «ميدلاند» وعلى عمق نحو 8 كيلومترات، مشيرة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.

هزة ارتدادية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر بعد ساعة ونصف

وبعد نحو ساعة ونصف، سجلت هيئة المسح الجيولوجي، هزة ارتدادية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، قال خبير الأرصاد في قناة «كاي أل بي كاي» الأمريكية جاكوب رايلي، عبر موقع التدويبنات القصيرة «تويتر»، إن السكان في عدة مناطق من تكساس مثل لوبوك، وصولا إلى أوديسا على بعد 20 ميلا جنوب غرب ميدلاند شعروا بالزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، قال هاجن جاك «17 عامًا»، من مدينة «أوديسا» الأمريكية،، إنه شعر بالزلزال خلال أداء ألعاب الفيديو عبر الإنترنت مع الأصدقاء المحليين، وقال إنه حس وكأنه في زورق غير مستقر حقًا، مشيرا إلى اهتزاز شاشته، وفقا لما ذكرته قناة «كيه إكس أيه أن».