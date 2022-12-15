زلزال يضرب تايوان للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. ولا خسائر بشرية أو مادية

تعرضت تايوان لزلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريخيتر، صباح اليوم الخميس، وأعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقوع الزلزال على عمق ضحل في الساحل الشرقي لتايوان، لافتًا إلى أن الهزة الأرضية الناتجة عن الزلزال شعر بها سكان العاصمة في تايبيه.

قوة الزلزال

وذكر المعهد أنّ الزلزال وقع على بعد 30 كلم عند سواحل مقاطعة هالين على عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر، في الوقت الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ قوة الزلزال وصلت إلى 5.9 درجات وكان مركزه على عمق 12 كيلومتر.

لا توجد خسائر

ولم تذكر التقارير وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال، وتتعرض تايوان للزلازل بشكل منتظم، لوقوعها في منطقة نشطة للزلازل، حيث ضرب تايون زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان في سبتمبر الماضي و قُتل شخص واحد وسقطت عدد من المباني.